وصول بطل الـ«فري ستايل» إلى الغردقة للترويج للسياحة تزامنا مع كأس العالم

استقبلت الغردقة البلوجر الرياضي محمد جمال، «Gemmy Freestyler - بطل الفري ستايل»، وذلك للترويج للسياحة، تزامنا مع بطولة كأس العالم العالم 2022، والتي يتابعها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة عبر شاشات عملاقة أعدتها الفنادق خصيصا لذلك.

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وصول Gemmy Freestyler للغردقة

وأكد محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، وصول البلوجر الرياضي Gemmy Freestyler إلى الغردقة، اليوم الجمعة، للترويج السياحي للفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، موضحا أن برنامجه يمتد لعدة أيام، ويشمل جولة في فنادق ومنتجعات المدينة، مع إقامة استعراضات بالكرة أمام آلاف السائحين الأجانب على الشواطئ.

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جولة في فنادق الغردقة

وتابع «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيارة «جمي» تأتي بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأوضح الخبير السياحي، أن Gemmy Freestyler بطل مصري عالمي للفريستايل فوتبول، ويمارس مهارات التنطيط بكرة القدم، وقام باستعراضات في عدة دول عالمية قبل وصوله الغردقة.

وبدأ «جيمي» العمل في صناعة المحتوى الرياضي عام 2019، وهو بطل مصر للفريستايل فوتبول لعام 2021.