تردد القنوات الناقلة لـ مباريات دور الـ16 في كأس العالم 2022

مع نهاية دور المجموعات من بطولة مونديال قطر 2022، والمنافسات القوية والنتائج المفاجئة التي شهدها، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لأبرز مباريات دور الـ16 في كأس العالم.

مباريات دور الـ16 في كأس العالم

وفي السطور التالية، نستعرض جدول المباريات، وتردد القنوات الناقلة لأبرز مباريات دور الـ16 في كأس العالم:

تقام غدا الأحد مبارتان في مباريات دور الـ16 في كأس العالم، وهما:

هولندا والولايات المتحدة: 5 مساء.

الأرجنتين وأستراليا: 9 مساء.

مباريات يوم الأحد

فرنسا وبولندا: 5 مساءً.

اليابان وكرواتيا: 5 مساءً.

إنجلترا والسنغال: 9 مساء.

مباريات يوم الثلاثاء

المغرب وإسبانيا: 5 مساءً.

وتوجد مباريات لم تحسم أطرافها بعد، وتقام يوم الجمعة المقبل، بعد تحديد باقي المتأهلين لدور الـ16 من البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

وتذيع قناة بي إن سبورت ماكس معظم مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، وهو ما نستعرض تردده في السطور التالية:

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4