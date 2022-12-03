روسيا: مستعدون لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب الغذائية مجانا

قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا أوليج أوزيروف، اليوم، إن موسكو مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، ويمكنها تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

موسكو: مستعدون لتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة

وأضاف «أوزيروف»، أنه على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء - بمسؤولية وضمير- بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات المهمة.

وأشار سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية إلى أنه في عام 2022، حققت روسيا رقما قياسيا في إنتاج الحبوب، إذ بلغ نحو 152 مليون طن، ونحن على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني بنحو 500 ألف طن، وكذلك أن نوفر البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، التي تشكل 2% فقط من الإنتاج العالمي بأسعار معقولة لجميع البلدان المعنية.