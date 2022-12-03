«الجارديان»: أوكرانيا أزلت 7042 من المواد المتفجرة في إقليم خيرسون

قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إنه تم إزالة وتحييد إجمالي 7042 مادة متفجرة من إقليم خيرسون، ويتواصل العمل على تخليص المنطقة من الألغام وغيرها من الأفخاخ منذ انسحاب الروس من المدينة الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

استغراق جميع الألغام قد يستغرق سنوات

وذكر عمال الطوارئ الأوكرانيون إنَّهم مسحوا 700 هكتار من الأراضي المفتوحة، و60 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية و326 منزلًا، كما تحث السلطات أي شخص يعود إلى خيرسون أو المنطقة المحيطة بها على توخي الحذر الشديد. وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة الجارديان أن تخليص خيرسون من الألغام قد يستغرق سنوات.

ومن ناحيه أخرى، قالت المملكة المتحدة إنَّ روسيا تستثمر جهودًا عسكرية كبيرة للاستيلاء على بلدة دونيتسك، وأصدرَت وزارة الدفاع البريطانية تحديثًا للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا.

القوات الروسية تواصل استثمار جزء كبير من قوتها النارية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ القوات الروسية تواصل استثمار جزء كبير من قوتها النارية الإجمالية في قطاع يبلغ طوله 15 كيلومترًا من الخطوط الأمامية المحصنة حول مدينة باخموت في إقليم دونيتسك.

في الأيام الأخيرة، من المحتمل أن تكون روسيا قد أحرزت تقدمًا طفيفًا على المحور الجنوبي لهذا الهجوم ومن المرجح أن تخطط لتطويق المدينة، ويضيف بيان الوزارة أن الحملة كانت مكلفة بشكل غير متناسب مقارنة بهذه المكاسب المحتملة.