منها الحبوب والخضار والفاكهة.. أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

تقوم الحكومة المصرية ببذل مجهود كبير لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، للتصدي لجشع بعض التجار الذين يسعون لرفع سعر المنتجات بدون سبب مقنع، لذلك يقوم مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بالإعلان عن أسعار استرشادية للسلع لمنع استغلال التجار.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها «الوطن» في مجال التسوق، نعرض لكم في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة والحبوب والبقول الجافة، وفق الأسعار الاسترشادية المعلنة، في السطور التالية:

أسعار الخضراوات الطازجة في السوق

وبحسب إدارة البحوث بالغرف التجارية بالقاهرة، والتي تقوم بنشر متوسط أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، جاءت كالآتي:

الطماطم 6.5 جنيه.

باذنجان رومي 8.75 جنيه

باذنجان عروس 14.5 جنيه

كوسة 8 جنيهات.

بطاطس 6 جنيهات.

بصل أبيض أو ذهبي 3.5 جنيه.

فلفل أخضر رومي أو حار 15 جنيهًا.

خيار 9 جنيهات

فاصوليا خضراء 18.5 جنيها.

بسلة خضراء 8 جنيهات.

جزر أصفر بدون عروش 4.5 جنيه.

ليمون بلدي 10.5 جنيها.

أسعار الفاكهة الطازجة في السوق المحلي

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية كالآتي:

موز بلدي 10 جنيهات.

تفاح أحمر مستورد 19 جنيهًا.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

يوسفي 8 جنيهات.

فراولة 10.5 جنيه.

جوافة 9 جنيهات.

كنتالوب 8 جنيهات.

خوخ 15 جنيهًا.

أسعار الحبوب والبقول الجافة

أمَّا أسعار الحبوب والبقول الجافة سواء السائبة أو المعبأ فقد جاءت كالآتي:

أرز أبيض سائب وعريض 11.5 جنيه.

أرز أبيض بلدي مُعبَّأ كسر أقل من 5% بسعر 15.25 جنيه.

أرز أبيض بلدي سائب ورفيع 9.75 جنيه.

فول صحيح بلدي سائب 24 جنيهًا.

فول صحيح معبأ 13.75 جنيه.

عدس أصفر مستورد سائب 24 جنيهًا.

عدس أصفر معبأ 19.90 جنيه.

عدس بجبة مستورد سائب 24 جنيهًا.

لوبيا جافة مستورد سائب 22 جنيهًا.

لوبيا جافة معبأ أنواع 21 جنيهًا.

فاصوليا بيضاء مستورد سائب 20 جنيهًا.

مكرونة معبأ أنواع 400 جرام بسعر 5.75 جنيه.

دقيق قمح أبيض معبأ 11.5 جنيهًا.

أسعار البقالة

بينما وصلت أسعار البقالة، كالآتي:

سكر مائدة أبيض 13.25 جنيه للكيلو

شاي 40 جرام بسعر 3.65 جنيه.

زيت ذرة أنواع 800 مل بسعر 32.75 جنيه.

زيت خليط أنواع لتر بسعر 27 جنيهًا.

زبدة خليط سائب كم 658.5 جنيه.

مسلي صناعي «سمنة معبأة» 1.5 كيلو بسعر 54 جنيهًا.

صلصلة طماطم أنواع 280 جرامًا بسعر 5.25 جنيه.

خل أبيض طبيعي معبأ أنواع لتر بسعر 6.5 جنيه.