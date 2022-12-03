وزير الإنتاج الحربي: نحرص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الخضراء

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تسهم في دعم توجهات الدولة، وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكداً أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية.

أضاف - في تصريحات إعلامية- أن الوزارة قامت بالتعاون - من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات - مع أحد كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل «MCV» لإنتاج الأتوبيس الكهربائي «SETIBUS» بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، لافتاً أنه جرت المشاركة بـ 110 أتوبيسات كهربائية خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، ولاقى نجاحاً كبيراً ومتميزاً، إذ جرت الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، بتوريد 100 أوتوبيس يعمل بالكهرباء «MCV» طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد كما سيجري تزويد الأوتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتي للمحرك.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ خدمة نقل المواطين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائري ضمن مشروع «B.R.T»، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وشدد على أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ كما يمثل أحد الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومي للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.