اتحاد النحالين: أسعار العسل تتراوح ما بين 60 إلى 500 جنيه بحسب النوع والجودة

قال الدكتور فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، إن أسعار العسل حالياً مستقرة، ولكنها كانت قد ارتفعت منذ فترة نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج كالسكر وأدوات النحال وملابسه، مشيراً إلى أن أسعار العسل تتراوح ما بين 60 إلى 500 جنيه على حسب النوع والجودة، ومن بين تلك الأنواع عسل البرسيم، وعسل الينسون، وعسل البردقوش، والسدر الجبلي وعسل الموز، وعسل المورينجا، والعسل الصحراوي، وعسل الشمر.

أنواع كثيرة من العسل يتم إنتاجها في مصر

وأكد بحيري لـ«الوطن»، أن العسل بجميع أنواعه مفيد جداً للجسم لتقوية وتعزيز المناعة، حيث إن هناك أنواعا كثيرة من العسل يتم إنتاجها في مصر، تتشارك جميعها في نفس التركيبة ولكن الأنواع تختلف باختلاف نوع وتركيب الزهرة التي تتغذى عليها النحلة لإنتاج العسل، مبيناً أن أفضل نوع لمقاومة دور البرد هو عسل الموالح لأنه غني بفيتامين سي.

وأشار بحيري إلى أن عدد النحالين في مصر غير محصور بالكامل ولكن يُقدر بشكل غير رسمي بحوالي 25 ألف أسرة منتجة للعسل، ويقوم اتحاد النحالين العرب والجمعيات المنتشرة في المحافظات بتدريب النحالين على الممارسات الجيدة لتربية النحل، ويقوم قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة بتدريب وتأهيل النحالين.

الأساليب الحديثة لتربية نحل العسل وتوجيه النحال

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن المهرجان الذي انعقد الأسبوع الماضي قدم فقرات ومحاضرات علمية كثيرة لتعريف النحال بالأساليب الحديثة لتربية نحل العسل وتوجيه النحال للأساليب الجيدة للعمل في ظل التغيرات المناخية الحالية، كما أن مصر تصدر فيما يخص النحل 250 ألف طرد (نحل حي)، كما أن مصر تصدر من العسل ما يقرب من 3800 طن، بإجمالي واردات طبقاً للجهاز المركزي للمحاسبات 300 مليون دولار.

وأوضح بحيري أن هناك حجما كبيرا من المعروض من العسل بجميع أنواعه، ولكن الطلب منخفض في ظل الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، ما جعل المستهلك يتوجه لشراء السلع الأساسية، معتقداً أن العسل من المنتجات الترفيهية، ولكن اتحاد النحالين العرب يعتبر العسل من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها لأنه يساعد على الحفاظ على الصحة وتقوية المناعة، مشيراً إلى أن المصريين يشترون نوعي البرسيم والموالح وعسل السدر في بعض الحالات على عكس بقية الأنواع.