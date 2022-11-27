«البحوث الزراعية»: عسل النحل المصري جودته عالية وفوائده متنوعة «فيديو»

قال الدكتور محمد فتح الله عبدالرحمن، رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، إنّ مصر حاليا تشهد إقامة مهرجان مهم عن العسل وهو مهرجان عسل النحل في نسخته الخامسة على التوالي، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تعريف الجمهور مدى أهمية استهلاك منتجات النحل من الناحية الصحية.

وأشار«عبد الرحمن» إلى أن هذه النسخة الخامسة للمهرجان، وتُقام في مركز القاهرة للمؤتمرات تحت عنوان «النحال سفير الخير»، لافتًا إلى أن المهرجان يقدم الأنواع المختلفة من منتجات نحل العسل المختلفة، ويوفر العارضين أفضل ما لديهم من المنتجات وبعض أنواع العسل المختلفة المميزة للبيئة المصرية، وتتميز بالجودة العالية.

أنواع العسل

وأوضح رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «dmc» أنّ أهم أنواع العسل هو عسل الشمر وهو عسل النباتات الطبية، وعسل اليانسون مع حبة البركة، وعسل السدر المصري، والأعسال المعتادة للجمهور مثل عسل البرسيم والموالح، موضحًا أنّ عسل الشمر المصري يمتاز بجودة عالية ودرجة عالية من التأثير على الناحية البيولوجية للإنسان والصحة بصفة عامة، ويعمل على رفع المناعة وتعمل كمضاد حيوي قوي لصد العدوى لبعض الميكروبات.

التفرقة بين العسل المغشوش وغير المغشوش

وكشف رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، أنّ الفيصل للتفرقة بين العسل المغشوش وغير المغشوش هو التحليل في المعامل المتخصصة باستخدام الأجهزة وبعض الكيماويات، مشددًا على أنه على المواطن شراء العسل من مكان موثوق به، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرق للتفرقة بين العسل المغشوش والأصلي هي اجتهادات ليس علاقة بالواقع.