البحوث الزراعية: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير النحل الحي

قال الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل بمعهد البحوث الزراعية، إنّ فوائد النحل لا تقتصر على إنتاجه للعسل وغذاء ملكات النحل وما شابه من المنتجات المختلفة، إنما تمتد الفائدة الأكبر والأعظم له في مساهمته بالقطاع الزراعي، كونه يساهم بأكثر من ثلث الإنتاج الغذائي العالمي، من خلال التلقيح الخلقي للمحاصيل، ويزيد من الإنتاجية، ويحسن صفات المنتج النهائي سواء البذور أو الثمار.

مصر بدأت بتعظيم الاستفادة من النحل وتصديره للخارج

وأضاف فتح الله في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news» أن مصر بدأت بتعظيم الاستفادة من تربية النحل وتعظيم العائد منها، من خلال تصديرها للخارج، لتعد مصدرًا من مصادر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير النحل الحي، حيث صدرت مصر عام 2021، مليون و261 ألف حشرة.

أسواق جديدة لتصدير النحل بأسيا وأفريقيا

وأوضح رئيس قسم النحل بمعهد البحوث الزراعية أن معظم الصادرات للسوق العربية، مشيرًا إلى أن مصر في طريقها لفتح أسواق جديدة سواء بالسوق الأسيوية أو السوق الأفريقية، مؤكدًا أنه رغم الأزمات العالمية وجائحة كورونا إلا أن القطاع الزراعي أستمر في إنتاجه لتغطية احتياجات السوق الداخلي أو الخارجي.