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انتصار السيسي: مصر من أوائل الدول في تمكين ذوي الهمم وستظل تعمل على تعزيز دورهم

كتب:

نرمين عفيفي
01:40 م | السبت 03 ديسمبر 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دعمها لذوي الهمم، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وقالت السيدة انتصار السيسي: «كانت مصر عبر تاريخها من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم، وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة».

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويتزامن اليوم السبت، مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

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