افتتحها الرئيس السيسي.. أهم المعلومات عن جامعة المنصورة الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، جامعة المنصورة الجديدة، التي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيته بتطوير التعليم العالي المصري، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

جامعة المنصورة الجديدة نموذج لجامعات الجيل الرابع

وتعد الجامعة من جيل الجامعات الذكية، وبدأت الدراسة بها العام الماضي، وتقع على مساحة 127 فدانًا، وتعتمد على البرامج البينية الحديثة، ومنها: برامج كلية الأعمال (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد والعلوم السياسية)، برامج كلية المعاملات القانونية الدولية (المعاملات القانونية الدولية)، برامج كلية علوم وهندسة المنسوجات (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات، إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، تصميم المنسوجات والموضة ستبدأ الدراسة بها العام القادم)، برامج كلية الهندسة (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، العمارة البيئية والتكنولوجيا البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات).

ومن بين البرامج التي تقدمها الجامعة برامج كلية علوم وهندسة الحاسب (هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية) برامج كلية العلوم (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الأدلة الجنائية، برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية) برامج كلية الطب (الطب والجراحة) برامج كلية طب الأسنان (طب الأسنان) برامج كلية الصيدلة (الصيدلة، دكتور الصيدلة Pharm D ).

شراكات دولية لجامعة المنصورة الجديدة مع جامعات عالمية

ويعتمد التدريس في الجامعة على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المنح الدراسية التي قدمتها الجامعة للطلاب الملتحقين بها من مختلف الشهادات هذا العام 413 منحة.

ومن جانبه، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جامعة المنصورة الجديدة تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى، التي ترتكز جميعها على تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في كافة أنحاء مصر، موضحًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من القيادة السياسية؛ انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.

وأضاف د. عاشور أن جامعة المنصورة الجديدة تُسهم في إتاحة تعليم متميز؛ من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة ومواكبة لمُتطلبات العصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية.

الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة ملبية لاحتياجات سوق العمل

وأكد د. معوض الخولي رئيس الجامعة أن تدويل التعليم يأتي على رأس أولويات الجامعة، حيث إن الجامعة لديها اتصالات، وبصدد إنهاء شراكات مع جامعات دولية، منها: جامعات (إيست لندن، تسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية، كيبيك الكندية) وهناك مُباحثات جارية لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة نورث كارولينا الأمريكية في هندسة المنسوجات، وجامعة توتنهام ترنت البريطانية لمنح درجات مزدوجة، مضيفًا أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة؛ لتوفير التدريب الطبي لطلابها، وبروتوكول تعاون مع (وكالة الفضاء المصرية، شركة شومان للصناعات الهندسية، الهيئة العربية للتصنيع، البنك الأهلي المصري، هيئة الدواء المصرية، مستشفى 57357) فضلاً عن التعاون مع شركة سيمنس العالمية في العديد من المجالات.

وعلى المستوى البحثي والعلمي، أشار رئيس الجامعة إلى مشاركة الجامعة في نشر 54 بحثًا علميًّا بقاعدة بيانات سكوبس، لافتًا إلى أنه في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقات رياضية، وشاركت في عدد من المنتديات الدولية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أوليمبياد الروبوت العالمي 2022.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة المنصورة الجديدة واحدة من أربع جامعات أهلية (الملك سلمان، العلمين، الجلالة) وتعد من جامعات الجيل الرابع، وتضم 14 كلية، بدأت الدراسة بثماني كليات (الأعمال، المعاملات القانونية، العلوم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الطب، طب الأسنان، الصيدلة)، ومن المقرر تشغيل كليات (هندسة المنسوجات، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التمريض) العام الدراسي المُقبل، وتوفر الجامعة 10 عمارات سكنية للطلاب، مُجهزة بالكامل، ومبنى آخر للعاملين بالجامعة، ويجري تجهيز 9 عمارات أخرى لسكن الطلاب العام المقبل، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية، ووسائل الانتقال المتميزة لخدمة الطلاب.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الجامعة لديها أنظمة إلكترونية، ومنصات تعليمية، منها: (المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة LMS، التعاون مع منصة ماجرهيل العالمية، نظام بنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، نظام معلومات الطلاب SIS، نظام التصحيح الإلكتروني، فضلاً عن امتلاك الجامعة لبنية تكنولوجية متميزة (Data Centre)، وشبكة WIFI، و4 معامل حاسب آلي، وسنترال داخلي.