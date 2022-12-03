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DIOR تنشر فيديو عن حفلها في الأهرامات: سيهون وأحمد حلمي أبرز الحضور

كتب:

شريف سليمان
11:02 م | السبت 03 ديسمبر 2022
جانب من الحفل

جانب من الحفل

نشرت القناة الرسمية لدار الأزياء العالمية الشهيرة «Dior» على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مقطع فيديو للحفل الخاص بالرجال لفصل الخريف لعام 2023، الذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور العديد من نجوم الفن المصري الوطن العربي والعالمي.

أبرز النجوم المشاركين بالحفل 

وشهد عرض الأزياء لعلامة الأزياء الشهيرة DIOR، حضور عدد من النجوم منهم الممثل الأمريكي المصري الأصل مينا مسعود، وتشا أون وو نجم فرقة ASTRO، كما حضر أيضا أرون بايبر بطل مسلسل Elite، ونعومي كامبل، وروبرت باتينسون وغيرهم.

أحمد حلمي وعمرو يوسف على رأس الحضور 

وحضر من مصر أحمد حلمي، عمرو يوسف، ظافر العابدين، محمد حماقي، مروان بابلو، أمير عيد عضو فرقة كايروكي.

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بقلم شريف سليمان