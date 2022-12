دار Dior للأزياء تنظم حفلا بالأهرامات بحضور «سيهون» ومحمد حماقي

انطلق حفل دار الأزياء العالمية الشهيرة «Dior» الخاص بالرجال لفصل الخريف لعام 2023، الذي يقام لأول مرة في مصر، بالأهرامات، بحضور العديد من نجوم الفن المصري الوطن العربي والعالمي.

حضور حفل Dior

وحضر المغني الكوري الشهير سيهون، الممثل الأمريكي مصري الأصل مينا مسعود، وتشا اون وو نجم فرقة ASTRO، أرون بايبر بطل مسلسل Elite، ونعومي كامبل، وروبرت باتينسون وغيرهم، وأحمد حلمي، عمرو يوسف، ظافر العابدين، محمد حماقي، مروان بابلو، أمير عيد عضو فرقة كايروكي، وغيرهم.

شعبية سيهون بمصر

ويحظى المغني الكوري سيهون، بشعبية كبيرة في مصر، إذ كان في استقباله أمس، المئات من المعجبات والمعجبين أمام مطار القاهرة الدولي، فور وصوله.

سيهون مغني كوري، أصغر عضو بالفرقة الكورية «إكسو الموسيقية»، طرح العديد من الأغنيات المميزة رفقة إكسو من أبرزهم، «candy sugar pop، knock، after midnight، because it's you، always you»، وقدم أدوارا مختلفة في التمثيل، كان من ضمنها مسلسل «We Are Breaking»، الذي حاز على إعجاب واسع بين الجمهور.