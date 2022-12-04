أسعار اللحوم المجمدة في معرض السلع الغذائية بالشرقية.. الكبدة بـ87 جنيها

استقرت أسعار اللحوم المجمدة في معرض السلع الغذائية التابع للغرفة التجارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، وتراوح اللحوم المجمدة البرازيلية بين 50 حتى 110 جنيهات بمختلف أنواعها.

وافتتح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب معرض السلع الغذائية في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، ومديرية التموين، وبالتنسيق مع عدد من التجار، لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطن.

أسعار اللحوم المجمدة في معرض السلع الغذائية

وأوضح حمادة أبو الرفاعي، صاحب ثلاجة بالمعرض الذي افتتحته الغرفة التجارية بحضور محافظ الشرقية، أن أسعار اللحوم المجمدة وأصنافها شهدت استقرارا ملحوظا، إذ تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى وتصل لـ110 جنيهات كحد أقصى للمصنعات واللحوم المجمدة على حد سواء، لافتا إلى أن اللحم المفروم المجمد هو الأكثر طلبا والأكثر مبيعا.

وسجلت اللحوم المجمدة في معرض السلع الغذائية بمدينة الزقازيق بمنطقة محطة القطار الأسعار التالية:

- سعر الكيلو المجمد من اللحم المفروم البرازيلي 95 جنيها.

- سعر الكيلو من قطع اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو السجق «مصنعات» 50 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيها.

- سعر كيلو لحم عروق الفليتو البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار في متناول الجميع

وأشار عدد من رواد معرض السلع الغذائية إلى أن الأسعار مخفضة بنسبة مقبولة، مقارنة بأسعار اللحوم المجمدة في المنافذ الخارجية ومحال البيع خارج المعرض، مثمنين سعي الغرفة التجارية والمحافظة لتوفير اللحوم بأسعار تناسب المواطن وأقل من المحلات والهايبرات.