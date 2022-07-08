سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم.. قبل ساعات من أول أيام عيد الأضحى

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، من الأمور التي يزداد البحث عنها خاصة أن البعض يفضل التضحية ثاني أو ثالث أو رابع أيام عيد الأضحى، إذ أن الأسعار تنخفض بشكل نسبي، كما تكون تكلفة الذبح أقل من أول أيام العيد الذي يحل غدا السبت.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، وأسعار الأضاحي اليوم في الأسواق، وفق شعبة القصايين بالغرفة التجارية بالقاهرة في السطور التالية:

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وقال محمد ريحان عضو شعبة القصايين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم، سجل نحو 70 جنيهًا سواء للذكر أو الأنثى أو العازب.

وأضاف أن سعر العجل البقري في السوق بين 20 و28 ألف جنيه، وزن 250 كيلو، وقد يصل السعر لنحو 30 الف جنيه في حالة عجول التسمين، بينما العازب أو الأنثى ما بين 17 إلى 25 ألف جنيه، حسب الوزن.

سعر كيلو اللحم البقري 2022 في السوق

وتابع «ريحان» عن سعر كيلو جرام اللحم البقري في السوق المحلية، بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم وصل نحو 65 جنيهًا، في حين سجل سعر اللحم الأحمر في محلات الجزارة ما بين 160 إلى 180 جنيه للكيلو الواحد.

ووصل سعر الكيلو اللحم البقري في المنافذ الحكومية إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي 2022

يتراوح سعر الكيلو الضأن حسب النوع بين 60 و90 جنيها، ووصل متوسط سعر العجل الجاموسي البلدي 25 ألف جنيه، والعجل البقري الفريزيان المنقط أبيض في أسود بسعر 28 ألف جنيه.