سعر كيلو اللحم البقري 2022 في الأسواق المحلية اليوم

سعر كيلو اللحم البقري 2022 من الأمور التي تشغل بال كثير من المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل الكثيرون شراء اللحوم وتوزيعها على الفقراء، أو شراء أضحية حية وذبحها وتوزيعها على الأقارب والمحتاجين خلال أيام التشريق.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، سعر كيلو اللحم البقري 2022 القائم أو المذبوح في الأسواق المحلية اليوم، وفق شعبة القصابين في الغرف التجارية، والأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

سعر كيلو اللحم البقري 2022 القائم

وقال محمد ريحان، عضو شعبة القصابين في الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأضاحي 2022 مستقرة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري 2022 يختلف حسب نوع الحيوان «ذكر أو أنثي»، موضحًا أن سعر الكيلو القائم للذكر يصل لنحو 75 جنيهًا، بينما العازب أو الأنثى يسجل نحو 70 جنيهًا.

ويتراوح سعر العجل البقري في السوق ما بين 38 إلى 42 ألف جنيه، بينما العازب ما بين 32 إلى 38 ألف جنيه، حسب الوزن.

سعر كيلو اللحم البقري 2022 في السوق

وفي السوق المحلية، وصل سعر كيلو اللحم البقري القائم نحو 80 جنيهًا، في حين سجل سعر اللحم الأحمر في محلات الجزارة ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد.

ووصل سعر الكيلو اللحم البقري في المنافذ الحكومية إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي 2022 في مصر

وفي سوق السيدة زينب، وصل سعر الكيلو الشمبري البقري الذكر نحو 73 جنيهًا، والإناث ما بين 68 إلى 70 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو الضأن حسب النوع إلى ما بين 60 و100 جنيه، ووصل متوسط سعر العجل البقري البلدي 35 ألف جنيه، والعجل البقري الفريزيان المنقط أبيض في أسود بسعر 28 ألف جنيه.