بايدن يواسي لاعبي أمريكا بعد وداع كأس العالم 2022: مستقبلكم مشرق

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فخره بلاعبي منتخب بلاده رغم الخروج من الدور الـ 16 لكأس العالم «فيفا قطر 2022» المقام حاليا في دولة قطر.

وقال بايدن عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده تنهض وتستمر، مضيفا أن لاعبي المنتخب جعلوا المواطنين فخورين: «إليكم مستقبل مشرق في 2026» وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي عام 2026، تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم في نسختها 23.

خسارة أمريكا أمام هولندا

وتلقى المنتخب الأمريكي لكرة القدم خسارة بـ3 أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره الهولندي في الدور الـ16 لبطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022»، في مباراة جمعت بين المنتخبين على «استاد خليفة الدولي».

هولناد والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم

وضرب منتخب «الطواحين» الهولندية، موعداً مع «التانجو» الأرجنتيني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022»