نجوم الفن يهنئون منتخب المغرب بتأهله لدور الـ16 في مونديال قطر: «شرفتونا»

تحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا إلى دفتر تهاني للمنتخب المغربي بعد فوزه على كندا منذ قليل، ضمن مباريات كأس العالم، وتأهله لدور الـ16 بمونديال قطر 2022.

وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي:

فيفي عبده تهنئ منتخب المغرب

هنأت فيفي عبده المنتخب المغربي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «ألف مليون مبروك للمغرب شرفتونا وشرفتوا العالم العربي كله ما شاء الله عليكم بحبكم خمسة مووواه».

وكتب صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل وعن جدارة إلى الدور الثاني في كأس العالم قطر 2022، شرفتم كل العرب وإلى الأمام وكلنا ورائكم وداعمين لكم في هذا المحفل الكروي الكبير.. شكرا لكم على لحظات السعادة التي عشناها معكم يا أبطال».

كما هنأت سمير سعيد منتخب بلدها عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «مبروك يا أبطال Let's Go MOROCCO».

شيرين عبدالوهاب تهنئ منتخب المغرب

أما شيرين عبدالوهاب، كتبت عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «ألف مبروك أسود الأطلس شرفتوا المغرب وشرفتونا يا غاليين، عقبال اللي جاي إن شاء الله».