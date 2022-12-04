الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة ويحضر كشف هيئة الطلبة الجدد

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر أكاديمية الشـرطة، صباح اليوم.

وأضاف أنّ الرئيس السيسي، حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وأوضح أنّ الرئيس أوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوةً لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلًا من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات؛ لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.