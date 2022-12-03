محمد الباز: علاقة السيسي مع الرؤساء العرب تتجاوز البروتوكولات ومليئة بالود

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث اليوم السبت مع ملك الأردن عبد الله الثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

تعاون كبير بين مصر والأردن

وأضاف خلال برنامجه آخر النهار، المُذاع على قناة النهار، أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والأردن في الملفات الأمنية والاستراتيجية، مشيرا إلى أنه خلال زيارة ملك الأردن لمصر تظهر علاقة الرئيس السيسي بالرؤساء العرب.

وتابع: «الرئيس السيسي استطاع من خلال شخصيته وانفتاحه واستراتيجيته وفلسفته أن تتجاوز علاقته مع رؤساء العرب والعالم بشكل عام مسألة العلاقات السياسية والاستراتيجية والبروتوكولات، وهناك حالة من الود الشديد تظهر خلال لقاءاته مع الرؤساء».

العلاقات بين الرؤساء لها دور كبير في حل الخلافات

ولفت إلى أن العلاقات الشخصية بين الرؤساء يكون لها دور كبير في حل الخلافات، منوها بأن زيارة الملك عبدالله لمصر فرصة للتأكيد على عمق العلاقات مع الأردن.