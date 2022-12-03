أحمد موسى عن لقاء السيسي مع فلاحي «الحصص»: المواطنون شغل الرئيس الشاغل

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فلاحي قرية الحصص في محافظة الدقهلية، قائلا: «الرئيس كان عايز يشوف الناس، ويقف مع الأهالي في القرى ويستمع لهم، ووصفهم بالأيد الشقيانة».

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف مع مواطني مصر الذين يخافون على وطنهم، قائلا: «الرئيس عارف الناس دول، وعارف أنهم خايفين على البلد».

كما أكد أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ تستهدف 60 مليون مصري في القرى والنجوع.

وأشاد موسى، بمواطني محافظة الدقهلية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا مع الرئيس السيسي، مواطنون يخافون على مصر، ولا يسعون للخراب، بل العمل على التعمير والبناء.

ووصف موسى، مشهد الرئيس السيسي، مع فلاحي الدقهلية، بالرائع، قائلا: «أتمنى أن الرئيس يزور الصعيد، ودي بداية قوية ومؤثرة جدا، وطبعا ده الشغل الشاغل للرئيس اللي راح للناس في القرى والنجوع، ويتكلم عن مشروع حياة كريمة».

وتحدث موسى، عن لقاء الرئيس بالفلاحين، قائلا: «الناس دي اللي في قلبهم على لسانهم، الرئيس اتكلم معاهم، كمان الناس قالت للرئيس إحنا بنحبك ياريس علشان قربت مننا».