وزيرا التموين والصناعة يفتتحان الدورة السابعة لمعرض «فوود أفريكا» اليوم

يفتتح في العاشرة من صباح اليوم الاثنين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، يرافقه المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أعمال الدورة السابعة لمعرض «فوود أفريكا»، وذلك بمركز ‏مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.‏

انطلاق معرض فوود أفريكا

ومعرض «فود أفريكا» هو معرض عالمي يبرز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، ويضمّ مئات العارضين من العديد من الدول حوال العالم.

كما تشارك هيئة سلامة الغذاء في المعرض الذي يقام اليوم، لإبراز دور الحفاظ على جودة المنتجات والسلع الغذائية في السوق، إذ تلعب الهيئة دورا مهما خلال المرحلة للتأكد من حصول المستهلك على سلعة ذات جودة عالية وقيمة مضافة.

مشاركة الدول في معرض فوود أفريكا

وشاركت العديد من الدول في الدورة السابقة لأعمال معرض «فوود أفريكا» والتي أقيمت في شهر ديسمبر من العام الماضي، ومن بين تلك الدول كانت الولايات المتحدة وروسيا وكينيا والسعودية، والعديد من الدول.

ويمثل معرض «فوود أفريكا» فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية لأسواق القارة الإفريقية، وذلك لمساهمته في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الإفريقية.