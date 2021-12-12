التموين تشارك في افتتاح «فود أفريكا».. يضم 400 عارض من 22 دولة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، معرض «فود أفريكا» في مركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة الجديدة.

400 عارض من 22 دولة في «فود أفريكا»

وأوضح المصيلحي بحسب بيان، أنّ «فود أفريكا» معرض عالمي، يكشف مدى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، ويضمّ أكثر من 400 عارض من 22 دولة، مشيرا إلى دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع الغذائية في السوق، حيث تلعب دورا مهما خلال المرحلة للتأكد من حصول المستهلك على جودة عالية وقيمة مضافة.

صفقات تجارية في «فود أفريكا»

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ معرض «فود أفريكا» سيشهد عقد صفقات تجارية بين الدول المشاركة، مشيرا إلى مشاركة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكينيا والسعودية، والعديد من الدول.

وأضاف المصيلحي، أنّ المعرض يضم 500 ممثل أجنبي من خارج العارضين، ما يدل على أنّ مثل هذه المعارض جزء أساسي وحقيقي في أي تنمية وأي عمل، موجّها التحية إلى كل العارضين والمشاركين في تنظيم هذا المعرض.

بروتوكولات تعاون

وشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع برتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.