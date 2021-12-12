«سلامة الغذاء»: «فود أفريكا» بوابة عبور المنتجات المصرية للأسواق العالمية

فى اطار فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فوود افريكا" والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية ، تم تنظيم حلقة نقاشية حول "سلامة الغذاء في مصر ... المضي قدما" وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين بمصر والعالم حيث ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل منظومة سلامة الغذاء في مصر ودورها في رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمي.

واكد الدكتور / حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ان معرض فود افريكا يمثل بوابة عبور المنتجات المصرية للاسواق العالمية وكذا تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتج المصري ، مشيرا الي الجهود التي تقوم بها هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بتطبيق المعايير الحديثة للرقابة علي المنتجات للموردين والمصدرين من خلال تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة .

وبدوره أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن عمليات الرقابة على سلامة الغذاء الهدف منها هو حماية المواطن المصري ،والحفاظ على سمعة المنتجات والصادرات المصرية، مضيفا أن تصدير منتجات دون المستوى تسبب العديد من المشكلات التى قد تؤثر على الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

وأوضح برزي أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية اقتربت من 4 مليارات دولار في ظل ظروف جائحة كورونا ، مشيرا الى أن المجلس يسعى الى زيادة الصادرات لتتجاوز 10 مليارات دولار في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار.

وأضاف أن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في حل مشكلات السيولة للشركات وضخ استثمارات جديدة ، لافتا الى أن استراتيجية المجلس تولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة المصدرين مع التركيز على دعم صغار المصدرين مع التركيز على عمليات التدريب والتأهيل التوسع في البعثات التجارية للأسواق المستهدفة .

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن معرض فوود افريكا يعد بوابة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتج المصري للنفاذ للأسواق العالمية وخاصة السوق الأفريقي، لافتا الى ان المعرض يمثل فرصة هائلة للشركات لبحث الفرص التصديرية وعقد لقاءات وشراكات تجارية بالإضافة الي التعرف على أحدث التكنولوجيات والاتجاهات الحديثة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف.

وأضاف الجزايرلي ان الغرفة حريصة على تنفيذ رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من خلال بحث فرص القطاع الغذائي المصري في أسواق أفريقيا والمساندة الكاملة للشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأهيل للانضمام الي منظومة التصدير وتحقيق المستهدف من خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار، مشيداً بالمشاركة القوية والمميزة لشركات الصناعات الغذائية أعضاء الغرفة بالدورة السادسة من معرض فوود افريكا بإجمالي ٢٨٥ شركة غذائية والتي تعكس مدي تطور الصناعة المصرية وقدرتها على مواصلة النمو في مختلف الأسواق المحلية والدولية