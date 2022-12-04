«صيدلة طنطا» تصدر نشرة دوائية جديدة: ابتكار علاج مناعي لحساسية الأنف

أصدرت كلية الصيدلة بجامعة طنطا العدد الرابع لعام 2022 من الإصدار التاسع للنشرة الدوائية الخاصة بمركز الدواء والسموم بالكلية، متضمنة أحدث المعلومات الدوائية والصيدلانية المتعلقة بالدواء وأحدث الإصدارات الجديدة من الأدوية التى تقرها منظمة الغذاء والدواء بأمريكا لعلاج الأمراض المختلفة.

خدمة المجتمع والمعلومات الدوائية

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوفير خدمة المعلومات الدوائية الملائمة لكل مريض على حدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء ومتابعة أثاره العكسية الناتجة عن استخدامه، إضافة إلى نشر الوعي، والتثقيف الطبي والدوائي، بإصدار دوريات علمية طبية تحتوي على معلومات طبية وعلاجية ودوائية في شتي المجالات.

الأسباب العلمية للأمراض

وأشارت الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، إلى أن النشرة الدوائية يتم إصدارها بصفة دورية كل 3 أشهر، وتشتمل على الأسباب العلمية المسببة لبعض الامراض وكيفية الوقاية منها، ومعلومات خاصة بحوادث السموم المتفرقة وكيفية التعامل معها بشكل أمن وفعال، مضيفةً أن العدد الأخير الصادر تضمن علاج مناعى جديد لحساسية الأنف، وتضمن معلومات عن استخدام مضادات الإكتئاب لعلاج الألم العضلي الليفي (الفيبروميالجيا)، كما تم استعراض معلومات عن الأدوية المسببة لأمراض الكلى المختلفة.

وأوضحت أن كلية صيدلة طنطا توفر خدمة إرسال نسخة الكترونية من النشرة الدوائية بصفة دورية، من خلال إرسال البريد الإلكتروني الخاص بالراغبين على البريد الالكتروني التالي:

tanta_dpic@pharm.tanta.edu.EG.