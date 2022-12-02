926 طالبا يخوضون انتخابات اتحادات طلاب جامعة طنطا.. والبداية الأحد

صرح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم إعلان الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المرشحين في انتخابات الاتحاد الطلابية بالجامعة حيث تقدم للترشيح 926، من بينهم 472 طالبا و454 طالبة من مختلف كليات الجامعة فى كافة لجان الأنشطة للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات لإجراء انتخابات اتحادات طلاب جامعة طنطا بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع المشاركين، مشيداً بنسبة ترشيح الطالبات التى تصل إلى 49% من إجمالى أعداد المرشحين، موضحاً أن أعمال الدعاية الانتخابية بدأت أمس بكافة كليات الجامعة وستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات وأعمال الفرز وإعلان النتائج الأحد المقبل.

أهمية دور الاتحادات الطلابية

أشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية لدورها في تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسؤلية، وتعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بكليات الجامعة المختلفة، موكداً أنه عقب انتهاء الجولة الأولى للانتخابات الأحد المقبل، تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 7 ديسمبر 2022، ويليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

شروط صحة الانتخابات

أوضح محمد القصير، مدير عام رعاية الشباب بجامعة طنطا، أنه يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حده، واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ويشترط لصحتها حضور 20 %، أو 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حده أيهما أقل.