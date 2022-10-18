استشاري الصحة النفسية: «الاكتئاب» سيكون المرض الأول في العالم خلال 2030

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الاضطرابات النفسية ازدادت الفترة الأخيرة بمعدلات كبيرة جدا، إذ أعلنت منظمة الصحة النفسية العالمية، أنه بحلول عام 2030 سيكون مرض الاكتئاب هو المرض الأول في العالم، وبالتالي فإن نسب الإصابة به بعد التعافي منه تكون ضئيلة جدا، إذ تبدأ من 5% من الوسواس القهري وتصل إلى 80% من مرض الاكتئاب، و 90% عند المدمنين.

مبادرة الصحة النفسية التي أطلقتها الدولة مؤخرا في غاية الأهمية

وأضاف استشاري الصحة النفسية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، على قناة « Ten tv»، أن مبادرة الصحة النفسية التي أطلقتها الدولة مؤخرا تعد في غاية الأهمية بالنسبة للأسر المصرية والمواطنين كافة، موضحا أن المبادرة تعمل على تطوير الأدوات القياسية في معالجة الأمراض النفسية، حيث أن الكثير من العيادات النفسية لا تمتلك الأدوات القياسية التي تمكنها من تحديد كل مرض نفسي على حدى، كصعوبة التفرقة بين اضطراب ما بعد الصدمة، والشعور بالاكتئاب أو الحزن، وبالتالي فإن المبادرة ستعمل على تطوير العنصر البشري للتصدي للأمراض النفسية.

المبادرة ستمارس الخدمات التتبعية المتعلقة بإعادة التأهيل

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن المبادرة ستمارس الخدمات التتبعية المتعلقة بإعادة التأهيل، موضحا أن المبادرة ستتابع المريض بعد انتهاء فترة علاجه من المرض النفسي المصاب به، وتقوم المبادرة بمساعدته على الانخراط مجددا في المجتمع، ويتم التواصل مع الأسرة لتوعيتها بكيفية التعامل الصحيح مع المريض، وماهي السلوكيات التي يجب أن يتبعوها معه.

المريض لن يكون في حاجة إلى الاستعانة بأسرته

وكشف استشاري الصحة النفسية عن تفاصيل المنصة الإلكترونية لمرضى الإدمان، موضحا أن المريض لن يكون في حاجة إلى الإستعانة بأسرته، أو اللجوء إلى إحدى مستشفيات الإدمان للتعافي منه، وبالتالي فإنه بإمكانه التواصل من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة النفسية مع أطباء متخصصين يتمكنوا من التعرف على حالته، وخلق نوع من التواصل الذي يتسم بالسرية التامة، بالإضافة إلى أن الأطباء يمكنهم إرشاده إلى إحدى المستشفيات والتي ستتابع حالته بشكل مجاني.

وذكر استشاري الصحة النفسية، أن المستشفيات الحكومية أصبحت تمتلك طرقا مستحدثة للتعامل مع المدمن من خلال «السيكو دراما»، العلاج بالموسيقى، وجماعات النشاط.