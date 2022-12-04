حكاية برنامج حديث المدينة.. أبرز تجارب مفيد فوزي في التليفزيون

برنامج حديث المدينة تجربة فريدة في تلفزة الصحافة، بدأها الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، الذي غيبه الموت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد رحلة عطاء في بلاط صاحبة الجلالة امتدت لسنوات.

برنامج حديث المدينة

وبحسب ما قاله الراحل مفيد فوزي، في مقال له، كتبه عقب إيقاف برنامجه في عام 2013، إن برنامج حديث انطلقت أولى حلقاته في عام 1994، مشيرا إلى أن الشارع المصري عرفه من خلال سؤاله المهذب "اسمح لي أسألك"، حاور تحت أضوائه كبار السياسيين والمفكرين، الشرفاء والمجرمين، وكشف عن الوجه الآخر للفنانين والأدباء.

وأضاف الراحل، في مقاله، أنّ اللحن الراسخ في ذاكرة المشاهد لبرنامج «حديث المدينة» تبرع به الموسيقار جمال سلامة، مشيرا إلى أن البرنامج كان له دور عقب ثورة يناير، فحاور مفيد فوزي عددا من شباب الثورة، ولم يلجأ إلى إقصاء الكفاءات المصرية التي شاركت في بناء الدولة.

وكشف الإعلامي الراحل مفيد فوزي في حديثه بأحد البرامج التلفزيونية عن الراتب الذي كان يتقاضاه مقابل تقديم برنامج حديث المدينة، مشيرا إلى أنّه بالرغم من نجاح البرنامج إلى أنه كان يتقاضى 340 جنيها في الحلقة الواحدة.