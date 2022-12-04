آخر ظهور للإعلامي مفيد فوزي: لا أريد شيئا من الحياة.. واشتقت للجمهور

آخر ظهور للإعلامي مفيد فوزي، كلمات استعان بها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، للبحث عن الطلة الأخيرة للمحاور الكبير، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، ومن المقرر أن يشيع جثمانه من كنيسة المرعشلي بالزمالك.

الجنازة من كنيسة بالزمالك

وكان آخر ظهور للإعلامي مفيد فوزي، على شاشة التليفزيون كان بصحبة تامر أمين، الذي اعتاد الظهور معه الأربعاء من كل أسبوع، وبسبب الوعكة الصحية التي مّر بها في الفترة الماضية، غاب عن الشاشة لمدة تزيد على 30 يومًا.

آخر ظهور للإعلامي مفيد فوزي بعد أزمة صحية

وفي آخر ظهور له على الشاشة قبل وفاته بعدة شهور، قال مفيد فوزي، إنه عائد للجمهور بعد شهر من الغياب، وإنه يتشوق للمشاهدين الذين افتقدهم طيلة فترة مرضه، ومن ثم كان يستعد للعودة إليهم، ولم يسترح نهائيًا: «طول اليوم لم أنم نهائيًا، وكأني أول مرة في حياتي بظهر على شاشة التليفزيون، أشعر بالقلق لظهوري على الهواء بعد الأزمة، رغم مشواري وتجربتي التي مّر عليها نصف قرن».

وقال مفيد فوزي، إنه يعتبر نفسه من آباء هذه المهنة، ولا يريد شيئًا في هذه الحياة، ردًا على وصف تامر أمين له بأنه عميد الإعلاميين العرب الذي وصل لمرحلة من الزهد ولا يسعى لمنصب ولا مال ويقول الصواب ابتغاءً لوجه الله.