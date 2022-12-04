خالد الصاوي يرثي مفيد فوزي: فقدنا قيمة إعلامية كبيرة

رثى الفنان خالد الصاوي، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية، فجر اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، قائلًا «فقدنا قيمة إعلامية كبيرة برحيل مفيد فوزي، لأنه رجل كان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الإعلام، وكانت آرائه دوما يضعها في عين الاعتبار.

خالد الصاوي: مفيد فوزي كاتب كبير

وأضاف «الصاوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سبق وسئلت في حوارًا أجريته مع الوطن وقت عرض الجزء الثاني من فيلم (الفيل الأزرق) عن رأيي في تصريح الأستاذ مفيد فوزي بشأن عدم فهمه لأحداث الفيلم، فقلت وقتها إنَّه لابد من الإنصات لرأي كاتب كبير بقيمة مفيد فوزي، ولكن من السفه الرد عليه بطريقة تحمل تقليلا له ولنا.. رحمه الله».

تشييع جثمان الإعلامي مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بالزمالك

وأعلن الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الصحفي مفيد فوزي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ومن المقرر أنَّ تشيع جنازة الأخير من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك حسبما أعلنت ابنته «حنان» عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يقام العزاء مساء الغد الاثنين في تمام الساعة السادسة بقاعة الكنيسة نفسها بالزمالك.

وجاءت وفاة الإعلامي مفيد فوزي بعد فترة قضاها في إحدى المستشفيات الخاصة، قاربت الشهر وذلك بسبب أزمة صحية تعرض لها تطلبت إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لتوسيع القنوات المرارية، ولكن بعد أيام من إجراء الجراحة تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مما تطلب نقله مرة أخرى إلى المستشفى التي قضى فيها الأيام الأخيرة قبل رحيله.