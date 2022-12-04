هيئة الرعاية الصحية تفوز بجائزتين في التحدي العربي للتغيرات المناخية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن حصاد جائزتين من جوائز المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية "بطل التحدي العربي للتغيرات المناخية"، والتي أطلقها الاتحاد بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة التي قامت بها المؤسسات وهيئات الصحة في العالم العربي للتحول الأخضر للرعاية الصحية، والمُضِّي قُدمًا نحو دعم خطط التعافي الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الجائزة الأولى تمثلت في فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء بالجائزة الماسية في قائمة المستشفيات الخضراء مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي أفضل مستشفى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تمثلت الجائزة الثانية في فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية في قائمة قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي، وذلك بالمبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى حصاد الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلى مستوى متميز في الفئات التي شملتها جوائز المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية، لافتًا إلى أن ذلك يعكس تميز الهيئة في تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، وحرصها على تطبيق أفضل سياسات وممارسات الاستدامة، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بدعم خطط التعافي الأخضر، ومنها التحول الأخضر للرعاية الصحية، ورئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين هذا العام COP27، وتنفيذ توصياته.

وأضاف السبكي، أنه عملنا على ذلك من خلال التركيز على مجموعة من المشروعات الرامية إلى الحد من البصمة البيئية للمنشات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكان على رأس ذلك مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، والتي شملت العمل على ترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والتدوير الآمن النفايات الطبية، واستبدال أجهزة قياس الحرارة بالزئبق لأجهزة القياس الرقمية، وزيادة المساحة الخضراء المزروعة داخل المستشفى وبمحيطها، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وتابع السبكي: أننا نمضي قُدمًا بخطط، ونسعى لعقد اتفاقات وشراكات لتكون مصر من البلدان السباقة في التحول الأخضر للرعاية الصحية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن كان لكفاءات وخبرات العاملين بهيئة الرعاية الصحية، وإمكانات المنشآت الصحية وجاهزيتها المتميزة التي تتمتع بها، دور كبير في تمكين الهيئة للوصول إلى هذه المكانة الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخضراء عربيًا وأفريقيًا، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول نموذج لمستشفى خضراء في مصر والشرق الأوسط.

واستكمل السبكي، أنه يعكس تصنيف الهيئة ضمن جوائز عالية التميز بمبادرة اتحاد المستشفيات العربية نجاح خطواتها في التحول الأخضر للرعاية الصحية، ومنافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء كطريق لاستدامة الصحة، والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاح تجارب المستشفيات الخضراء تحقيقاً لاستدامة الصحة، وتوحيد جهود المؤسسات والهيئات والمنظمات الصحية العربية والعالمية في كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب وتنمية الممارسات المهنية، والتوظيف الأمثل للحلول الذكية وتعزيز التحولات الرقمية في الرعاية الصحية، وأيضًا على مستوى البحوث والدراسات المتخصصة، من أجل تحسين وتطوير أنظمة الرعاية الصحية في مختلف بلاد العالم، والاستجابة لمتطلبات المستقبل ومقتضياته، وفي مقدمتها، التحولات الرقمية والاستدامة وتطوير أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وخاصة بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء تجمع أفضل وأحدث وسائل الراحة بما فيها من الأجنحة الفندقية الذهبية والملكية، وكبار الأطباء الاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن مستشفيات الهيئة يوفر للمرضى في المنطقة أفضل الخدمات الصحية، ونموذج الرعاية الفريد الذي يتميز به الهيئة، من أجل جعل مصر قبلة السياحة العلاجية في الوطن العربي والعالم، واستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

ومن جانبه، أكد اتحاد المستشفيات العربية أن نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية كان ملفتًا في الدول العربية، مؤكدًا أن ذلك يعكس أنها بذلت مجهودًا مميزًا لضمان توفير رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، ومشيرًا إلى أنها قد فازت بجوائز عالية التميز بالمبادرة الذهبية للاتحاد، بفضل القيادة والعاملين فيها وبفضل رؤيتهم وإصرارهم وتفانيهم، وتابع: أنه نفخر في الاتحاد بعمل هيئة الرعاية الصحية، ونُثمِّن جهودهم عاليًا بما لهم من عظيم الأثر والانعكاس الإيجابي على الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي، واستدامته.

تجدر الإشارة، إلى أن المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية تستحوذ على احترام ومصداقية المنظمات والمؤسسات الصحية العربية والدولية، ويُعد اتحاد المستشفيات العربية مؤسسة مستقلة غير ربحية، تمثل وتخدم المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي في المنطقة العربية، حيث يضم في عضويته قرابة 500 عضوًا من 22 بلدًا عربيًا.