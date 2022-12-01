«الرعاية الصحية» تعتمد وحدة صحة أسرة القبلي قامولا بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد وحدة صحة أسرة القبلي قامولا، التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية، طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي، من منظمة الإسكوا العالمية.

نجاح الوحدة في الوصول إلى درجة الاعتماد

أشارت الهيئة، في بيان، إلى أن نجاح الوحدة في الوصول إلى درجة الاعتماد، يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة، بما يطابق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

82 ألف خدمة طبية

وأوضح البيان، جرى تقديم نحو 82 ألف خدمة طبية بوحدة طب أسرة «القبلي قامولا»، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تشمل خدمات «الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة، الفحص الشامل» للمترددين، بما يتماشى مع معايير الجودة عالمية، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم نحو 12.820 ألف فرد من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وحدات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وتقدم 80% من الخدمات الطبية، التي يحتاجها الفرد، مثمنًا نجاح جهود كتيبة العمل بوحدة طب أسرة «القبلي قامولا» بالأقصر، معربًا عن فخره بجهود كل العاملين، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز.

ونوه رئيس الهيئة، بأنه بعد اعتماد هذه الوحدة يكون بلغ إجمالي المنشآت الطبية التابعة للهيئة، التي تم اعتمادها وفقًا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، 48 منشأة طبية، وذلك بأربع محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وهي «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، مؤكدًا جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.