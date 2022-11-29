قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الصحية لـ1420 مواطنا بمركز قطور

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية بلتاج مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دعم مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة تحرص على دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال الاستعانة بالكوادر المتميزة فى مختلف التخصصات الطبية، لتوفيرها للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تتطلب إجراء جراحة إلى مستشفيات الجامعة.

زراعة 50 شجرة

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي «حياة كريمة»، حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم الخدمى والمجتمعي.

تضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والارشادية والتثقيفية لتكون طوق نجاة للقرى الفقيرة، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة تقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة.

الكشف على 1420 حالة

أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1420 حالة من خلال 14عيادة، حيث جرى فحص 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و137 في عيادة الأطفال، و183 بالعظام، و 112 جلدية، 123باطنة، و87 مسالك بولية، و147 أنف وأذن، و21 جراحة عامة، و84 صدر، و31 نفسية وعصبية و197 جراحة العيون، و27 قلب وأوعية دموية، 153 أسنان، و64 تحاليل.

محو أمية 51 مواطن

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 51 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.