جامعة القاهرة توزع «لاب توب ناطق» على المكفوفين وتسلم منحا للمتفوقين

نظمت حامعة القاهرة بحضور ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع أجهزة اللاب توب الناطق على الطلاب المكفوفين، بجانب تسليم منح التفوق للطلاب الفائقين والمتميزين المنتسبين لكليات جامعة القاهرة، بالتعاون مع عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الخيرية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنّ الهدف من المبادرة في تكريم الطلاب المكفوفين، يوكد اهتمام الدولة بالتعليم والبشر وليس الحجر فقط، مؤكدا أن للمجتمع المدني دور في مشاركة الدولة للارتقاء بالدولة، مضيفا ان المجتمع المدني هو عبارة عن المنطقة الوسطي بين الأسرة والدولة، ودوره تاريخي ومميز ويعمل مع الدولة، تسهم في تحقيق عددٍ من الأهداف؛ لدعم المصريين بمختلف فئاتهم.

وأضاف الخشت، أن الجامعة تتعاون في العديد من المجالات مع وزارة التضامن كوحدة مكافحة التدخين وبيت التطوع وعدد من المشرعات الخدمية، بجانب إنشاء وحدة لتلبية كل خدمات الوزارة، مؤكدا أن الجامعة أقامت مركزا لدعم ذوي الاعاقة، وكذلك وضع الطلاب ذوي الاحتياجات نصب الأعين؛ لتلبية كل احتياجاتهم، مضيفا أن الجامعة نجحت في كفالة 12 طالبا من خلال سداد مصروفاتهم الدراسية في إطار الدور المجتمعي للجامعة.