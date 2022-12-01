وزارة التضامن: تراجع نسب ختان الإناث إلى 14% عام 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي تراجع نسب ختان الإناث، من سن يوم حتى 19 عاما، إلى 14% عام 2021، طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، مشيرة إلى أنّ 74% من حالات ختان الإناث تمت على يد أطباء، و10% من حالان ختان الإناث تمت على يد ممرضات.

مناهضة العنف ضد المرأة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، ضمن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار»، أنّ نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية لختان الإناث انخفضت من 35% عام 2014 إلى 13% عام 2021.

ضحايا العنف الأسري

وأوضحت «التضامن»، أنّ العنف الأسري سواء إساءة حسية أو معنوية أو جسدية تحدث في إطار الأسرة وأفرادها، ولا يقتصر على العنف الممارس بحق الأطفال فقط، إذ يشمل التعريف الأخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، وغيرهم من القرابات العائلية، كما أن ضحية العنف قد يكون الزوج أو رجلاً آخر، وقد يكون المعتدي الزوجة أو الأولاد.

وأشارت التضامن إلى أنه يتم العمل من خلال برامجها وخدماتها المختلفة على مناهضة مختلف ممارسات العنف، التي تواجه السيدات والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تعرضا لممارسات وظواهر العنف بأشكاله، خلال مراحل حياتهن، عبر ربط خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، والإحالة بين مراكز استضافة وتوجيه المرأة وبرامج لوزارة المختلفة.