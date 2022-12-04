القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية

نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، والذي يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث في مجال الطب المعملي ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية وبما يحقق طفرة كبيرة في الوقاية والعلاج ويخدم المنظومة الصحية في مصر.

تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب رأفت زاهر عبدالرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، الذي أشار خلالها إلى أنَّ مهمة معامل القوات المسلحة هي بناء فكر جديد يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع ويسهم في حل المشكلات الصحية بالتعاون مع المراكز والمؤسسات الطبية والبحثية المختلفة.

وألقى اللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكّد فيها اهتمام القوات المسلحة بتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء من خلال تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية التي لها أكبر الأثر في تطوير أداء الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم، مشيراً إلى الدعم الذى تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الجهات الحكومية في المبادرات الصحية المختلفة التي تقوم بها الدولة.

فيما أشار اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية إلى أنَّ هذا المؤتمر يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات، موضحاً أنَّ المعامل المركزية تعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة.

عٌقد المؤتمر تحت رعاية الأكاديمية الطبية العسكرية، وبحضور نخبة من الخبراء الدوليين ومستشاري وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.