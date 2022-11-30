عاجل.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لحصول كلية القادة على شهادات اعتماد

نظمت القوات المسلحة، احتفالية لتسليم شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية القادة والأركان، والتي جاءت تتويجا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمي، تناول نبذة عن تاريخ كلية القادة والأركان، وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة، نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ كلية القادة والأركان صرح تعليمي عريق، تتمتع بالأصالة والتاريخ الممتد منذ عام 1825، وتواصل دورها لإعداد أجيال جديدة من القادة قادرة على تحمل المسؤولية متبعة أحدث طرق التعليم الحديثة واتخاذ المعايير لصالح جودة العملية التعليمية، موضحا الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين في كافة المراحل والأنشطة الدراسية.

وفي نهاية الاحتفال تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للكلية، وتسليم درع الكلية لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتقاط صورة تذكارية جماعية.

حضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد، اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب، وعدد من قادة القوات المسلحة، وممثلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.