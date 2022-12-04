مبعوث أمريكي: واشنطن تدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا؛ لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار بلدهم.

ضرورة التوصل لحل ليبي ليبي

وأضاف «نورلاند» - في تغريدتين نشرتهما السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ـ أوردتهما وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد «إن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى حلّ ليبيّ - ليبيّ، ولدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك ».