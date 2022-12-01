رئيس مجلس النواب: الموقف المصري يرتكز على وحدة أراضي ليبيا

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الموقف المصري يرتكز على وحدة أراضي ليبيا.

وأضاف خلال تصريح على هامش لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العملية السياسية في ليبيا ملك للشعب الليبي وحده، وذلك طبقا للإعلان الدستوري في ليبيا، دون أي تدخل من أي طرف آخر، وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الليبي، وهو موقف يستند إلى الحق، ومواثيق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية.

وتابع «جبالي»، أن الموقف المصري واضح، وأعلنته الدولة المصرية، ومن جانب مجلس النواب المصري، ندعم وحدة ليبيا وعدم التدخل الأجنبي في شأنها، وأن المسألة كلها ليبية ليبية، وكذلك ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم وجود أي مرتزق أو أي عنصر أجنبي على الأراضي الليبية وانخراط الليبيين بالمسألة السياسية، كذلك أكدنا على ضرورة تزامن العملية الانتخابية في ليبيا بين الانتخابات الرئاسية والنيابية.