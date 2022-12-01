رئيس «النواب الليبي» يشيد بدعم السيسي لوحدة ليبيا: مواقف شجاعة ضد التدخلات الأجنبية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، بمكتبه بمجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إذ أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين.

حنفي جبالي يلتقي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

وأكّد «جبالي» أنَّ الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، مُشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

رئيس مجلس النواب

كما شدد حنفي جبالي على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكّداً أنَّ مصر تعمل مع جميع الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مُشدداً على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جهته، أكّد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنَّ مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.