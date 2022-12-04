«التعاون الدولي»: 117 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لإصلاح التعليم الفني

اختتمت وزارة التعاون الدولي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني «TVET»، ضمن التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، للتوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل، بتمويل مشترك بقيمة 117 مليون يورو.

وشارك في حفل ختام المرحلة الثانية من البرنامج، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وبينها اتحاد الصناعات، ومحافظات المرحلة الثانية للمشروع.

تطوير التعليم الفني من أولويات الدولة

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني، مشددة على أنه يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص توظيف الشباب، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية، لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات، بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

1.3 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي

وأوضحت المشاط أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، مشيرة إلى أن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها تحت مظلة «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأضافت «لمسنا الدعم الكبير من المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر، خلال فعاليات مؤتمر المناخ، ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي».