عبور أكبر سفينة حاويات من قناة السويس بحمولة 24 ألف حاوية «صور»

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم، في أول رحلة لها من المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة بحمولة 24 ألف حاوية ضمن قافلة الجنوب، وذلك في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن السفينة «إيفر توب» تعد ضمن سلسلة من أحدث سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي «إيفر جرين» من فئة «A24» والتي عبرت جميعها حتى الآن من قناة السويس.

مواصفات السفينة

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.30 مترًا، وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتتخطى طاقتها الاستيعابية 24 ألف حاوية.

إجراءات احترازية مع عبور السفينة

وأناب الفريق أسامة ربيع الربان هشام حلمي، كبير مرشدين ممتاز، والربان أشرف حبيب، كبير مرشدين، للصعود على متن سفينة الحاويات «إيفر توب» والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة، وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة.

ربيع: عبور السفينة شهادة ثقة في قدرة القناة

وأكد رئيس الهيئة على أن العبور المتوالي لأحدث وأكبر سفن الحاويات عبر قناة السويس يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، وتأكيدا على ما تتمتع به القناة من مقومات جعلتها الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأوضح أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وتعزيز تنافسية القناة من خلال استمرار العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي، علاوة على تبني الهيئة لسياسات وممارسات صديقة للبيئة ضمن الجهود المبذولة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء».