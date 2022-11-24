السيسي يطلع على معدلات الملاحة في قناة السويس ودورها لدعم الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة نشاط الهيئة، حيث اطّلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، كما وجّه بتطوير بحيرة البردويل.

إيرادات قناة السويس

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الفريق أسامة ربيع، أكد أنّ قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015، أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز 7 مليارات دولار سنويا، وكذلك عدد السفن العابرة لنحو 70 سفينة يوميا، ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الأجنبية، كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظرا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام 2030.

تطوير بحيرة البردويل

ووجّه الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة «سيناء البردويل»، التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن سنويا على المدى القصير، وصولا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلا عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كم2، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الامر الذي يحقق مردود تنموي وبيئي كبير في شمال سيناء.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس، مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 7.8 مليار دولار.