القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء ناجي شهود

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها اللواء أركان حرب ناجي عبدالعزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعدما قدم تاريخًا عسكريًا مليئا بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى، أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.