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القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء ناجي شهود

كتب:

محمد مجدي
03:56 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
اللواء ناجي شهود

اللواء ناجي شهود

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها اللواء أركان حرب ناجي عبدالعزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعدما قدم تاريخًا عسكريًا مليئا بالجهد والعطاء للوطن. 

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى، أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.