«ناجي شهود» عن أهمية قاعدة 3 يوليو: المخاطر والتهديدات زادت بعد 2011

أكد اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن التطور الذي حدث على مستوى سرعة القطع البحرية العسكرية، بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي زادت نسبتها من بعد عام 2011، كل تلك الأمور كانت تستدعي أن تعمل مصر على إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية وغيرها من القواعد العسكرية الأخرى التي أنشأتها الدولة وطورتها في الفترة الأخيرة.

وقال «شهود»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الجيش المصري يحاول من خلال تلك القواعد التي أنشاها خلال السنوات الأخيرة تأمين كافة الحدود المصرية.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الجيش المصري حريص كل الحرص على أموال المصريين ولا يستخدمها في تسليح قواته المختلفة إلا بما يساعد في حفظ أمن واستقرار هذه البلد.

وأضاف: «فلوس المصريين أمانة، والجيش المصري ماضي عليها وصل أمانة للمصريين، وسينفذ المهام التي تطلب منه بأقل الخسائر، لأن ربنا مراقبني وهيحاسبني لما أقف قدامه استخدمت المعدات دي ازاي؟».

وأشار إلى أن مصر لا تستهدف تهديد أي أحد بهذه القاعدة الجديدة التي أنشاتها، أو القواعد العسكرية المختلفة الأخرى، وإنما الهدف منها حماية المقدرات والحدود المصرية فقط، مؤكدًا أن كل الجيش المصري بكل قواته جاهز ومستعد لتنفيذ أوامر المصريين بدون أو بأقل الخسائر الممكنة.

وتعتبر قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.