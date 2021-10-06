ناجي شهود: عظمة الإنسان المصري السبب الرئيسي في نصر أكتوبر

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اليوم، إن عظمة الإنسان المصري هي السبب الرئيس في نصر أكتوبر 1973، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تراهن على المواطن المصري منذ النكسة وحتى الآن، موضحا: «الشعب المصري بيعرف ازاي يلم الدنيا كلها ويطبقها ويحطها في جيبه ويعمل اللي في دماغه».

الشعب المصري مفاتيحه صعبة

وأضاف «شهود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المواطن المصري مفاتيحه صعبة، ولا يستطيع أحد الاقتراب يقرب من أرض المصريين أو عرضهم أو دينهم دون أن يقاوموه.

وأوضح أن ما قام به المصريون في الفترة ما بين نكسة 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973 وحتى بعد استعاده أرض طابا، أذهل العالم في كيفية خداع المصريون لكافة دول العالم، متابعا: «الدنيا كلها عماله تدرس اللي عمله الشعب المصري وازاي قدر يخدع العالم كله وينجح في الحصول على حقوقه».

المصريون استشعروا الخطر في 2011

ولفت إلى أن ما حدث من المصريين خلال ثورة 2011 هو استشعار منهم بالخطر على مصر، حتى طالبوا القوات المسلحة بالنزول للحفاظ على مقدرات الدولة، وهو ما نفذه الجيش، حتى عاد إلى ثكناته وطلبه المصريون مرة أخرى في 30 يونيو 2013 بعدما شعروا بأن مصر تُسرق وتُنهب من قبل إحدى الجماعات، مضيفا: «الشعب المصري هو اللي طلب من الجيش يسانده تاني في 2013 وده اللي حصل، والجيش لم كل الصراصير والحرامية وحطهم في السجن».

وتابع: «الشعب المصري هو اللي سلح الجيش وجابله الدبابات والذخيرة وطلب منه يحرص الحدود المصرية، واحنا مجبرين ننفذ التعليمات وبأقل خسائر، ودلوقتي بنراهن على المواطن المصري في البناء والتعمير».