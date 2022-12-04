إندبندنت: تدريب الجيش على التدخل خلال إضرابات متوقعة في بريطانيا

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه يتم حاليا تدريب الآلاف من أفراد الجيش على التدخل خلال إضرابات واسعة النطاق من المتوقع أن تسبب حالة من الشلل في بريطانيا قبل عيد الميلاد.

ووفقا للصحيفة، تقول الحكومة البريطانية إن نحو ألفي شخص بين قوات الجيش وموظفين مدنيين ومتطوعين يتدربون على أدوار مختلفة بما في ذلك سائقو سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء.

ورغم عدم تأكيد نشر القوات، قالت الحكومة إن الجيش يشكل جزءا من خطط الطوارئ إذا حدثت الإضرابات.

أكبر موجة إضراب ستشهدها بريطانيا

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه بريطانيا لأكبر موجة من الإضرابات تشهدها الدولة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، بما في ذلك أول إضراب للممرضات على الإطلاق.

وأكدت الكلية الملكية للتمريض أنه من المقرر أن يدخل نحو 100 ألف من طاقم التمريض في إضراب هذا الشهر.

تهديدات بالإضراب

وخارج دائرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، هدد موظفو البريد الملكي والخدمة المدنية ورجال الإطفاء وموظفو السكك الحديدية وعمال المطار وغيرهم بالدخول في إضراب.

قرار بالإضراب خلال الأسابيع المقبلة

وقالت الحكومة البريطانية إن نقابات متعددة اتخذت قرارا بالإضراب خلال الأسابيع المقبلة، مما ترك ملايين الأشخاص يواجهون اضطرابات خلال فترة عيد الميلاد.