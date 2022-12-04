بريطانيا: روسيا لن تحقق نجاحات ميدانية كبيرة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنه من غير المرجح أن تحقق روسيا نجاحات ميدانية كبيرة في الأزمة الأوكرانية، التي بدأت في فبراير الماضي، خلال الأشهر المقبلة، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر»، أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الدعم الشعبي الروسي للأزمة الأوكرانية آخذ في التراجع بشكل كبير، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يواجه الكرملين صعوبة متزايدة في الحفاظ على موافقة ضمنية بشأن الأزمة بين الشعب الروسي.

روسيا تخطط للسيطرة على بلدة باخموت

وتخطط روسيا على الأرجح للسيطرة على بلدة «باخموت» في إقليم دونيتسك، وفقا للوزارة، لافتة إلى أن هناك احتمالا واقعيا بأن الاستيلاء على بلدة باخموت أصبح في الأساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا.

وكانت موسكو قد كثفت، خلال الفترة الماضية، من هجماتها الصاروخية في أوكرانيا، واستهدفت منشآت البنى التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء، وذلك عقب انسحابها من مدينة خيرسون، التي سيطرت القوات الأوكرانية عليها مرة أخرى في نوفمبر الماضي، ولكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.

أنظار الأوكرانيين تتجه نحو «زابوريجيا»

ومن ناحية أخرى، تخطط كييف لاستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، حيث اتجه أنظار الأوكرانيين نحو منطقة «زابوريجيا» النووية.

وفي هذا الصدد، قال محللون عسكريون، في حديثهم إلى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن أوكرانيا تبدو عازمة أيضا على تحرير مدن مثل «ميليتوبول» و«إنيرهودار»، حيث تقع بينهما محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

كما قال كونراد موزيكا، رئيس شركة «Rochan Consulting»، وهي شركة تحليل عسكري مقرها بولندا، إن الجميع يتحدث عن منطقة زابوريجيا، مضيفا أنه على الرغم من كل هذه التوقعات، فإن الطرق والمواقع العسكرية بالقرب من خط المواجهة تظهر أدلة قليلة على حشد القوات، وليس هناك مؤشرات تفيد بأن الأوكرانيين يحاولون شن هجوم في زابوريجيا في أي وقت قريب.

أوكرانيا ستكشف عن خططها في غضون أيام قليلة

وبدوره، لم يوضح فيكتور داداك، نائب قائد كتيبة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، ما إذا كانت بلاده ستشن هجومها الكبير القادم في زابوريجيا، ولكنه قال: «أعتقد أنه سيتم الكشف عن خطط أوكرانيا في غضون أيام قليلة».

وفي سياق آخر، قال مايكل كوفمان، المحلل العسكري الروسي في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهي مجموعة أبحاث مقرها فرجينيا، إن أحد أهداف أوكرانيا على المدى الطويل يبدو أنه شن هجوم يقطع جنوبا إلى مدينة ميليتوبول المحتلة.

وأضاف «كوفمان»، أن موسكو تستعد لشن هجوم على زابوريجيا منذ الصيف، ومع ذلك، شنت كييف هجمات في منطقتي خاركيف وخيرسون، غرب نهر دنيبر، مشيرا إلى ما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك في وقت لاحق في الشتاء أو الربيع المقبل يظل سؤالا كبيرا.