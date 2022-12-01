الأسعار الجنونية في بريطانيا تدفع بعض المواطنين لتناول طعام الحيوانات وتسخين الأكل على الشموع

كشف مدير مشروع الطعام بأحد المجتمعات في المملكة المتحدة البريطانية أن الأزمة الخاصة بالارتفاع العالي في تكلفة المعيشة دفعت بعض الأشخاص في الدولة إلى تناول طعام الحيوانات الأليفة مع العمل على تسخين الوجبات على الشموع في ظل أزمة الطاقة التي تحدث في أوروبا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار جنونية في بريطانيا

وبينت صحيفة «إندبندت» البريطانية، أن التضخم في البلاد الأعلى منذ 41 سنة بعد ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4% في العام المنصرم في أكتوبر وهذه أكبر نسب في البلاد منذ عام 1977.

صدمة في بريطانيا

بدوره أوضح مارك ستيد، مدير مخزن في منطقة ستوبريدج في كارديف لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه يشعر بالصدمة من تناول بعض الأشخاص طعام الحيوانات الأليفة أو الحيوانات نفسها أو اللجوء إلى تسخين الطعام على شمعة.

انكماش كبير في بريطانيا

وتعاني الأجور في بريطانيا من ركود لتصبح بريطانيا أحد الدول الأقل انكماشات في مجموعة الدول السبع الكبار اقتصاديا في العالم.