الأسعار الجنونية في بريطانيا تدفع بعض المواطنين لتناول طعام الحيوانات وتسخين الأكل على الشموع
كتب:
عمرو حسني
07:36 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الأسعار في بريطانيا
كشف مدير مشروع الطعام بأحد المجتمعات في المملكة المتحدة البريطانية أن الأزمة الخاصة بالارتفاع العالي في تكلفة المعيشة دفعت بعض الأشخاص في الدولة إلى تناول طعام الحيوانات الأليفة مع العمل على تسخين الوجبات على الشموع في ظل أزمة الطاقة التي تحدث في أوروبا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
أسعار جنونية في بريطانيا
وبينت صحيفة «إندبندت» البريطانية، أن التضخم في البلاد الأعلى منذ 41 سنة بعد ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4% في العام المنصرم في أكتوبر وهذه أكبر نسب في البلاد منذ عام 1977.
صدمة في بريطانيا
بدوره أوضح مارك ستيد، مدير مخزن في منطقة ستوبريدج في كارديف لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه يشعر بالصدمة من تناول بعض الأشخاص طعام الحيوانات الأليفة أو الحيوانات نفسها أو اللجوء إلى تسخين الطعام على شمعة.
انكماش كبير في بريطانيا
وتعاني الأجور في بريطانيا من ركود لتصبح بريطانيا أحد الدول الأقل انكماشات في مجموعة الدول السبع الكبار اقتصاديا في العالم.