الحكومة توافق على منح «الرخصة الذهبية» لعدد من المشروعات الصناعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية».

قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات، منها إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة «هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد»، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة «سي إف سي للأعلاف والكيماويات» بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح «شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية».

الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع «شركة مصر للهيدروجين الأخضر»

كما تمت الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع «شركة مصر للهيدروجين الأخضر»؛ لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتضم المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية مشروع «مصر للأمونيا الخضراء» لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة «يازاكي -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية» بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة أنواعها، ومشروع شركة «إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت»؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي»، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها.

إجراءات إصدار الرخصة الذهبية

تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي.

وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.

خلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار الرخصة الذهبية، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.

تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح الرخصة الذهبية، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعاً إلكترونياً في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.

وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل الرخصة الذهبية، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري.